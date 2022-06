Ucraina, Usa e alleati studiano un piano per imporre un tetto massimo al prezzo del petrolio russo

(Teleborsa) - Stati Uniti, Canada e gli alleati a livello globale sono a lavoro per limitare ancora le entrate energetiche di Mosca. L'idea è quella di imporre un tetto massimo al prezzo del petrolio russo senza causare effetti di spillover ai Paesi a basso reddito. A illustrare il piano è stata la segretaria al Tesoro statunitense, Janet Yellen, a Toronto in un punto stampa congiunto con il ministro delle Finanze canadese, Chrystia Freeland.

"Stiamo parlando di limiti di prezzo o di un'eccezione sui prezzi che rafforzerebbe le restrizioni energetiche proposte da Europa, Stati Uniti, Regno Unito e altri, che spingerebbero verso il basso il prezzo del petrolio russo per deprimere le entrate di Putin, consentendo al contempo una maggiore fornitura di petrolio sul mercato globale", ha dichiarato Yellen. "Riteniamo che un'eccezione di prezzo sia anche un modo importante per prevenire effetti di ricaduta sul basso reddito nei paesi in via di sviluppo che stanno lottando con i costi elevati di cibo ed energia", ha aggiunto.

Dalla Turchia arriva invece la notizia secondo la quale la prossima settimana a Istanbul si terranno nuovi colloqui tra Russia e Ucraina sui corridoi navali per il grano. A mediare saranno la stessa Turchia e l'Onu. A rivelare l'incontro sono state alcune fonti della presidenza di Ankara, citate dal quotidiano turco Milliyet. È prevista la partecipazione del leader turco Erdogan e del segretario generale Onu Guterres. L'obiettivo è quello di sbloccare i porti "entro un mese".

La Tv statale turca ha riportato che è stata creata una linea di comunicazione d'emergenza tra i ministeri della Difesa di Russia, Ucraina e Turchia sul dossier. I rappresentanti che gestiranno questo canale verranno individuati tra i ranghi delle rispettive forze armate al livello di generali. Il Cremlino ha intanto fatto sapere che il Ministero della Difesa russo terrà nei prossimi giorni colloqui con la Turchia proprio sulla creazione di corridoi navali per le esportazioni di grano ucraino.