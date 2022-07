Ucraina, Ue: ok prestito da un miliardo a Kiev

(Teleborsa) - Semaforo verde del Parlamento europeo al prestito macrofinanziario da un miliardo di euro all'Ucraina, prima tranche del pacchetto di assistenza eccezionale da 9 miliardi di euro annunciato dalla Commissione lo scorso maggio.

Il prestito, che va ad aggiungersi agli oltre a 1,2 miliardi di euro erogati a marzo e maggio, servirà ad aiutare il Paese a coprire le sue esigenze di finanziamento, aumentate a causa della guerra e stimate dal Fondo monetario internazionale a 37,3 miliardi di euro per il 2022.

Si tratta di un "rapido sostegno finanziario in una situazione di grave necessità" per garantire "le funzioni base dello Stato ucraino". Il prestito sarà erogato in un'unica rata, a condizione che vengano rispettati vari criteri, tra cui una maggiore trasparenza e rendicontazione sul suo utilizzo.

Il bilancio dell'Ue finanzierà eccezionalmente i costi per gli interessi. Condizione preliminare per la concessione dell'assistenza è che l'Ucraina rispetti meccanismi democratici efficaci nonostante la concentrazione del potere da parte del governo durante la guerra. La delibera, adottata con procedura d'urgenza, è stata approvata con 522 voti favorevoli, 17 contrari e 25 astenuti.

Nell'Ue "per il momento abbiamo beni congelati provenienti da oligarchi e altre entità per 13,8 miliardi di euro quindi è piuttosto enorme" come cifra, ma "gran parte, più di 12 miliardi, provengono da cinque stati membri. Quindi dobbiamo convincere gli altri a fare lo stesso". Lo ha detto il commissario Ue alla Giustizia Didier Reynders all'arrivo al consiglio sulla Giustizia a Praga, segnalando di aver al riguardo inviato una nuova lettera "per spiegare le best practice" dicendosi convinto che nelle prossime settimane si vedrà un incremento delle confische.



Intanto, nelle prossime settimane dovrebbe arrivare un un nuovo settimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Lo riporta Bloomberg che cita fonti a conoscenza del dossier. "La proposta potrebbe includere restrizioni sulle importazioni di oro, misure per aggiustare sanzioni precedenti e ulteriori elenchi di individui ed entità", affermano le fonti dell'agenzia americana.