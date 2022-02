Ucraina, S&P: shock geopolitico asimmetrico. Stati Uniti meno colpiti

(Teleborsa) - S&P Global Ratings si aspetta che lo shock geopolitico derivante dall'invasione russa dell'Ucraina porti a un rallentamento della crescita a livello globale e, a breve termine, a un'inflazione complessiva più elevata. Una delle principali conseguenza è che la probabile riduzione della crescita guidata dalla domanda possa alleviare alcune pressioni sulle banche centrali affinché inaspriscano in modo aggressivo la politica monetaria. "È importante sottolineare che è probabile che questo shock sia asimmetrico tra le regioni, con l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa che sono i più colpiti in generale, anche se in modo non uniforme tra i paesi in base alla loro dipendenza dall'energia russa, e meno gli Stati Uniti", si legge in un report sul tema.

Nel valutare l'impatto sullo scenario macroeconomico globale, l'agenzia di rating internazionale sta in particolare monitorando tre aspetti: il commercio, con il picco dei prezzi delle materie prime che è redistributivo (gli esportatori guadagnano, gli importatori perdono), ma probabilmente l'impatto sulla domanda e sulla crescita è negativo nel complesso poiché gli esportatori risparmiano più degli importatori; i flussi di capitale, con il denaro che si sposterà su asset a basso rischio e renderà più difficile il finanziamento di alcuni mercati emergenti e di emittenti all'estremità inferiore dello spettro dei rating; la fiducia, in quanto è probabile che diminuisca sia per i consumatori che per le imprese, rallentando la spesa e quindi la crescita del PIL, nonostante i notevoli risparmi accumulati durante la pandemia.

Per le istituzioni finanziarie a livello globale, S&P vede implicazioni differenziate in termini di effetti di primo impatto, più significative per quelle in Russia, Bielorussia e Ucraina e limitate o molto limitate per quelle domiciliate altrove. Una manciata di banche internazionali ha un'esposizione significativa alla Russia o all'Ucraina, principalmente attraverso le loro filiali locali. Questa lista include, evidenzia l'agenzia di rating, OTP, Raiffeisen Bank International, Société Générale e UniCredit.

"Anche altre banche attive a livello internazionale hanno una certa esposizione alla Russia, in genere attraverso il servizio di clienti multinazionali o di gestione patrimoniale - si legge nel report - Potrebbero vedere alcuni effetti negativi dalla perdita di affari e dalla riduzione della qualità degli asset, oltre alla necessità di aderire ai vari elenchi di sanzioni. Tuttavia, le esposizioni verso controparti correlate tendono ad essere molto basse come percentuale delle esposizioni creditizie totali di questi gruppi".

Da una prospettiva europea, secondo S&P il grande interrogativo è se le sanzioni verranno estese alla fornitura di energia dalla Russia. La cosa più probabile, secondo l'agenzia di rating, è che data la forte dipendenza dell'Europa dal petrolio e dal gas russo gli accordi contrattuali tra la Russia continueranno. "Sebbene l'interruzione della certificazione Nord Stream 2 non influisca sulla fornitura di gas a breve termine, potrebbero verificarsi alcune interruzioni a causa dell'interruzione delle rotte di transito attraverso l'Ucraina o se sorgono difficoltà nel finanziamento dei pagamenti derivanti dal fatto che le principali banche russe sono soggette a sanzioni - viene spiegato - Ma la situazione è fluida e uno scenario peggiore comporterebbe l'estensione delle sanzioni ai principali fornitori di energia russi. Ciò porterebbe probabilmente a uno shock energetico che colpirebbe l'Europa in modo particolarmente duro, data la sua forte dipendenza dalle forniture di gas naturale russo e dai fornitori alternativi limitati in grado di ricostituire i livelli delle scorte europee prima della stagione invernale 2022-2023".