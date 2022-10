Ucraina, Russia prepara evacuazione civili da Kherson

(Teleborsa) - La situazione nelle aree dell'Ucraina interessate dalla cosiddetta operazione militare speciale russa è "tesa". È quanto ha affermato ilcitato dall'agenzia Tass. Surovikin ha aggiunto che gli ucraini stanno inviando al fronte "tutte le riserve" a loro disposizione e continuano i loro tentativi di attaccare le posizioni delle forze russe, ma le loro perdite hanno raggiunto cifre "dai 600 ai 1.000" soldati al giorno.In tale scenario – ha fatto sapere– lea causa dell'offensiva ucraina. Il comandante russo ha parlato di una "situazione militare e tattica nella regione complicata". Secondo Surovikin, – riferisce l'agenzia russa Interfax – è la Nato che "spinge Kiev" a continuare l'offensiva nella regione di Kherson.Ilha dichiarato oggi a Berlino che nei prossimi giorni l'alleanza fornirà all'Ucraina sistemi di difesa contro i droni. L'obiettivo – ha spiegato– è quello di aiutare il Paese a difendersi dai droni di fabbricazione iraniana (Shaheed), usati dalla Russia per attacchi critici contro le infrastrutture in Ucraina.Proseguono, nel frattempo, gli attacchi da parte russa. Missili russi lanciati da Belgorod hanno distrutto questa mattina i magazzini di aiuti umanitari a Kharkiv. "Questa mattina dopo le 8 – ha detto ilcitato da Suspilne – è stato lanciato un attacco missilistico contro la stazione nella città di Kharkiv. Sono stati sparati sei missili, presumibilmente S-300. I binari della ferrovia sono stati danneggiati, così come i locali del magazzino dove c'erano gli aiuti umanitari". Attacchi che hanno mandato in tilt diversi impianti elettrici nella zona, subito condannati dallae dalIn una nota di Downing Street diffusa dopo una conversazione fra i due leader, Truss e Macron parlano di "attacchi barbari contro aree civili dell'Ucraina". I due leader hanno discusso degli sviluppi bellici di queste ore e hanno "concordato di continuare a lavorare in modo ravvicinato con gli alleati per dare sostegno all'Ucraina contro l'aggressione" di Mosca.