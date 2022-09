Ucraina, referendum su annessione a Russia in Donetsk e Lugansk

Martedì 20 Settembre 2022, 15:45







(Teleborsa) - "I popoli del Donbass vogliono essere padroni del proprio destino". Così il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in merito all'annuncio dei referendum nelle autoproclamate repubbliche filorusse sull'unione con la Russia.



Il Parlamento di Lugansk, nell'est dell'Ucraina, ha approvato all'unanimità una legge per indire un referendum per l'annessione alla Russia che si terrà dal 23 al 27 settembre. Nello stesso periodo si voterà anche nella autoproclamata Repubblica di Donetsk e nella regione di Kherson.



Gli indici della Borsa di Mosca sono crollati di oltre il 10% subito dopo l'annuncio per poi recuperare parte delle perdite. L'indice Moex segna ora un calo di circa il 6% mentre quello Rts scivola quasi del 5%.