Ucraina, Putin: rischio guerra nucleare in aumento. Commissione Ue presenta il nono pacchetto di sanzioni.

(Teleborsa) - Il presidente russo,, ha dichiarato che la minaccia di unaè "in aumento". Intervenendo in videocollegamento a un incontro del Consiglio per i diritti umani, secondo quanto riportano i media russi, Putin ha affermato che "la Russia considera le armi nucleari una risposta a un attacco", evidenziando come il suo Paese non abbia "armi nucleari tattiche in altri Paesi a differenza degli". "Noi non parliamo di usare armi nucleari", ha aggiunto, sottolineando che "la Russia non è impazzita" e che "abbiamo le armi più avanzate, ma non vogliamo brandirle".''Non ha senso parlare di una nuovain'', ha affermato il presidente russo, la Russia continuerà la sua "lotta coerente per i propri interessi nazionali". Lo farà in "vari modi", prima con "mezzi pacifici", ma se non dovesse funzionare, lo farà "con tutti i mezzi disponibili" ha affermato Putin. "L'operazione militare speciale" in Ucraina "può diventare un processo lungo", secondo il leader russo, "ma l'emergere di nuovi territori è un risultato significativo per la Russia, ilè diventato un mare interno, anche Pietro I aveva lottato per l'accesso a questo mare". "Soprattutto", ha proseguito Putin, "le persone che vivono lì sono con noi e sono milioni, questo è il risultato più importante".Intanto laha presentato la proposta per undicontro la Russia per l'invasione dell'Ucraina che includerebbe quasi 200 persone ed entità in più nell'elenco Ue. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dichiarato di essere favorevole a nuove sanzioni contro altre tre banche russe e nuovi controlli e restrizioni sulle esportazioni, in particolare per i beni a duplice uso come prodotti chimici chiave, agenti nervini, componenti elettronici e informatici."Lacontinua a portare morte e devastazione in Ucraina. Sta deliberatamente prendendo di mira i civili e le infrastrutture civili, cercando di paralizzare il paese all'inizio dell'inverno. Siamo al fianco dell'Ucraina e stiamo facendo pagare alla Russia la sua crudeltà", ha dichiarato la presidente della Commissione Ue,"Proponiamo ulteriori misure economiche contro ilrusso, compreso il divieto di nuovi investimenti minerari in Russia", ha sottolineato la presidente. "Lacontro la guerra della Russia non è mai stata così forte. Restiamo uniti e saldi", ha concluso.