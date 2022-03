Ucraina, Le Maire: tre priorità nella strategia economica UE

(Teleborsa) - All'Ecofin di oggi "studieremo le conseguenze economiche della guerra, accompagnate dalla disorganizzazione delle catene valore, l'incertezza sulla Cina e soprattutto la fiammata senza precedenti dei prezzi dell'energia. L'unità dei 27 è il valore più prezioso di fronte a questa crisi". Lo ha affermato il ministro dell'Economia della Francia, Bruno Le Maire, giungendo alle riunioni dei ministri.

La Francia ha la presidenza di turno dell'Ue nel primo semestre. La strategia Ue prevede tre priorità: "primo - ha spiegato - accompagnare le famiglie rispetto ai rincari dei prezzi, molti Stati hanno già preso misure sui rincari dei carburanti, ma molte persone non hanno altra scelta per andare al lavoro che usare i propri veicoli. Due, la protezione delle imprese piu' esposte la guerra in Ucraina, stamattina avremo una presentazione della Commissione Ue di tutti gli strumenti".

Terzo punto "preparare l'indipendenza energetica europea, che è una priorità assoluta. Diventare meno dipendenti da fonti fossili, con la sobrietà - è il termine che ha usato Le Maire - che è una scelta obbligata, mentre servono investimenti su rinnovabili e investimenti sulle scelte energetiche".



"Le nostre politiche fiscali devono rimanere agili e flessibili e siamo pronti ad adeguare la nostra posizione politica alle mutevoli circostanze, se necessario". Così ieri i ministri delle Finanze dell'area euro nella dichiarazione dell'Eurogruppo sugli orientamenti di bilancio per il 2023, sottolineando che "i fondamentali dell'economia dell'area euro sono solidi", tuttavia con la guerra in Ucraina "l'incertezza è aumentata notevolmente".

Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni ha parlato anche di Patto di Stabilità. "Data l'attuale incertezza" già due settimane fa "abbiamo chiarito che dovremo rivalutare la disattivazione dal 2023" della clausola generale di sospensione del Patto di Stabilità "sulla base delle nostre previsioni di primavera, che presenterò a metà maggio".