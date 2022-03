Ucraina, Le Maire: sanzioni alla Russia efficaci, se necessario pronti a inasprirle

(Teleborsa) - Sulle sanzioni contro la Russia si è assistito a una "unità totale e spettacolare dei paesi europei che ha colto di sorpresa la Russia". Lo ha affermato il ministro dell'Economia della Francia, Bruno Le Maire durante un incontro stampa. Le sanzioni sono "efficaci" e "se necessario siamo pronti a inasprire le contro il regime di Putin", ha aggiunto. La Francia ha la presidenza di turno dell'Ue e ieri Le Maire ha organizzato un Ecofin straordinario sulle sanzioni.

"Le sanzioni contro la Russia sono efficaci, hanno portato a una totale disorganizzazione del sistema finanziario russo" mentre in Europa "abbiamo bloccato un terzo degli attivi della banca centrale russa, li abbiamo localizzati e congelati", ha spiegato Le Maire. "Questo spiega il crollo del rublo, la chiusura che hanno deciso dei loro mercati e il decreto che obbliga i cambiavalute russi a convertire i loro fondi in rubli", ha affermato.

Ieri al termine dell'Ecofin il ministro francese aveva parlato delle decisioni prese durante la riunione "per evitare qualunque aggiramento" delle sanzioni contro la Russia, sottolineando la volontà di assume anche disposizioni sui cirptoasset. Su questo aspetto – ha aggiunto Le Maire – "abbiamo ricevuto un rapporto preciso dalla presidente della BCE, Christine Lagarde. Studieremo tutti i mezzi per evitare che la sanzioni possano essere aggirate, non vi posso dire ora quali saranno i mezzi ma siamo totalmente determinati".