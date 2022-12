Ucraina, Lavrov: dal Pentagono minacce di assassinio di Putin

(Teleborsa) - Il ministro degli Esteri della Russia,, è tornato ad accusare l'Occidente – e gliin particolare – di voler alzare il livello dello scontro in Ucraina. In un'intervista pubblicata dall'agenzia di stampa russa Tass, Lavrov ha affermato che l'Occidente inoltre "mira alla totaledella", un atteggiamento che che "presenta rischi di unodiretto tra potenze nucleari". Il ministro degli Esteri ha negato una qualsiasi volontà russa di utilizzare armi nucleare accusando ancora l'Occidente di "speculazioni irresponsabili" circa un loro utilizzo in Ucraina da parte russa.Lavrov ha parlato anche di dichiarazioni rilasciate da "funzionari anonimi" delin merito a un "" contro il Cremlino che parlano di una minaccia di tentato omicidio del presidente Vladimir Putin. "Se tali idee sono davvero ponderate da qualcuno, allora questo qualcuno dovrebbe pensare meglio alle possibili conseguenze di tali piani", ha aggiunto il ministro degli Esteri russo."Gli Stati Uniti stanno facendo di tutto per rendere il conflitto inancora più violento", ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, "non è un segreto che l'obiettivo strategico degli Usa e dei lorodella Nato sia quello di ottenere unasulla Russia sul campo di battaglia per indebolire o addirittura distruggere il nostro Paese". "I nostri avversari faranno di tutto per raggiungere questo obiettivo. Washington ha anche raggiunto l'obiettivo geopolitico chiave di rompere i legami tradizionali tra Russia ed Europa", ha aggiunto."Ilè ben consapevole delle nostre proposte sullae ladei territori controllati dal regime di Kiev, l'eliminazione delle minacce alla sicurezza della Russia che include i nostri nuovi territori (le repubbliche di Donetsk e Lugansk e le regioni di Kherson e Zaporizhzhia). Non resta molto da fare: accettare queste proposte in modo amichevole, o in caso contrario sarà l'esercito russo ad occuparsi della questione", ha concluso Lavrov.