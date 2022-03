Ucraina, in mattinata nuovo round di negoziati

(Teleborsa) - Le delegazioni ucraina e russa riprenderanno i negoziati questa mattina in video conferenza alle 10.30 ora di Kiev (le 9.30 in Italia). È quanto ha riportato il Kyiv Independent citando un membro della delegazione e leader del partito del presidente Zelensky in Parlamento sul canale telegram del consigliere del ministro dell'interno Anton Gerashchenko. Zelensky ha avvertito intanto la Nato che "è una questione di tempo" prima che la Russia attacchi i loro membri. In un recente discorso video, il presidente Volodymyr Zelensky ha detto di aver avvertito la Nato che senza sanzioni preventive la Russia avrebbe iniziato una guerra e che Mosca avrebbe usato Nord Stream 2 come arma. "Lo ripeto di nuovo: se non chiudete il nostro cielo, è solo una questione di tempo prima che i missili russi cadano sul vostro territorio".

I missili russi hanno colpito nella notte tra sabato e domenica anche Yavoriv, appena 50 km a ovest di Leopoli, e solo 20 dal confine polacco, facendo decine di vittime. L'obiettivo era militare, un centro di addestramento e peacekeeping, dove si presume operino – o abbiamo operato – anche soldati stranieri. Finora la Russia non aveva mai colpito così vicino ai confini dell'Ue e della Nato. Allarmi aereo anche a Leopoli.

Secondo quanto ha reso noto Ria Novosti, intanto, l'accesso al social network Instagram è bloccato in Russia dalla mezzanotte. L'agenzia Roskomnadzor, su richiesta dell'Ufficio del procuratore generale della Federazione Russa, ha infatti limitato l'accesso a Instagram nel Paese a causa di appelli alla violenza contro i russi. Successivamente, l'agenzia ha chiarito che avrebbe completato la procedura per imporre restrizioni all'accesso a Instagram nella Federazione Russa a partire dalla mezzanotte. Le forze navali russe hanno bloccato a distanza la costa ucraina del Mar Nero, isolando l'Ucraina dal commercio marittimo internazionale. È quanto emerge dall'ultimo aggiornamento dell'intelligence britannica.