Ucraina, i commercialisti di Napoli nord scendono in campo con una partita di beneficenza

(Teleborsa) - I commercialisti di Napoli Nord rispondono all'appello del popolo ucraino. L'appuntamento è sabato 26 marzo alle ore 11 allo Stadio Comunale di Aversa "Bisceglia" per una partita di beneficenza a sostegno dell'Ucraina, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore della Caritas diocesana e di altri organismi attivi nell'emergenza.



"In queste giornate drammatiche per le famiglie ucraine - ha evidenziato Francesco Matacena, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord - ognuno può dare il suo contributo: per questo motivo abbiamo promosso un'iniziativa alla quale hanno aderito esponenti della società civile, professionisti, imprenditori, il mondo del volontariato per aiutare donne, anziani e bambini provenienti dai luoghi di guerra e oggi ospitati in Campania in attesa che i negoziati possano siglare la pace".

"Sarà una giornata di impegno civile e di supporto a chi sta soffrendo e piangendo perdite incommensurabili. A fronte di questa terribile guerra è necessario porre in essere atti di concreta generosità", ha concluso Matacena.