Ucraina, esplosioni a Kiev. E' il tempo delle sanzioni

(Teleborsa) - Missili su Kiev. Il conflitto fra la Russia e l'Ucraina coinvolge ora la sua capitale, dopo che le milizie inviate dal Cremlino di erano fermate ieri a Chernobyl. Secondo una troupe della Cnn si sono sentire due esplosioni in centro e una ad una certa distanza, mentre la stampa ucraina parla della possibilità che sia stato abbattuto un missile o un aereo russo sulla capitale.

"Gli attacchi a Kiev con missili da crociera o balistici stanno continuando", ha confermato Anton Gerashchenko, consigliere del ministro dell'Interno. Si contano già 800 perdite di uomini fra le forze russe e 137 uomini fra le milizie ucraine

Gli Usa, insieme all'Albania, hanno chiesto il voto oggi in Consiglio di Sicurezza Onu sulla bozza di risoluzione che condanna l'aggressione della Russia e la violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina.



Frattanto, sono in arrivo nuove sanzioni finanziarie contro Mosca: sanzioni contro settori strategici per l'esercito e la difesa e sanzioni in grado di tagliar fuori la Russia dai flussi finanziari e commerciali internazionali. Fra questi lo stop all'accesso della Russia al sistema Swift che regola i pagamenti internazionali.

Per tutta risposta il Presidente russo Vladimir Putin ha assicurato agli imprenditori che la Russia "resterà all'interno dell'economia mondiale" e "non andrà a colpire un sistema di cui si sente parte". E parlando di sanzioni il leader russo ha affermato "non credo che ai nostri partner convenga spingerci fuori dal sistema economico mondiale, ma potrebbe succedere, e alcune misure ci saranno senza dubbio". Mosca ha chiesto agli imprenditori russi "di aiutare a sostenere la situazione economica che si verrà a creare da questa situazione", assicurando che "il rapporto tra economia e governo si baserà sulla prevedibilità".