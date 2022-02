Ucraina, ENAC: "Autorita` europee hanno disposto divieto di sorvolo zone interessate ad azioni militari"

Giovedì 24 Febbraio 2022, 16:15







(Teleborsa) - Da oggi, 24 febbraio 2022, a seguito della situazione tra la Russia e l'Ucraina, le autorita` europee hanno disposto il divieto per l'aviazione civile di sorvolare lo spazio aereo dell'Ucraina e delle zone limitrofe interessate da azioni militari, a tutela della sicurezza (safety) del volo. È quanto fa sapere l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) in una nota.