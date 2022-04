Ucraina, dall'Italia altri 200 milioni di aiuti. Franco: il Paese cresce ma le stime sono incerte

(Teleborsa) - L'Italia ha annunciato altri 200 milioni di euro di aiuti a Kiev. "Non credo che ci sia un limite che dobbiamo darci per sostenere l'Ucraina. L'impegno è continuare a sostenere il governo dell'Ucraina", ha dichiarato il ministro dell'Economia, Daniele Franco. "L'altra questione che si porrà è la ricostruzione, qualcuno nelle riunioni ha parlato di un piano Marshall per l'Ucraina", ha spiegato il ministro parlando a seguito degli incontri del Fondo monetario internazionale. "Questo avrebbe dovuto essere un periodo di ripresa dopo la pandemia ma ha preso una piega diversa per l'andamento dei prezzi dell'energia e l'invasione dell'Ucraina", ha aggiunto.

Tornando al quadro italiano, Franco ha dichiarato: "abbiamo confermato gli obiettivi per il disavanzo", sottolineando che l'economia italiana continua comunque a crescere anche se rallentata dagli eventi internazionali. "C'è tantissima incertezza sulle nostre stime economiche", ha dichiarato, "l'anno scorso abbiamo ridotto di quattro punti il debito rispetto al PIL, dobbiamo continuare su questo sentiero compatibilmente con la situazione". "Non ci sono dubbi che il saldo primario deve migliorare", ha aggiunto. L'Italia dovrebbe anche aumentare la sua crescita: "siamo usciti da fase pandemica a livello globale con debiti pubblici e privati più alti. Questa avrebbe dovuto essere una fase di riequilibrio della situazione e per far ridiscendere i livelli di debito".

Franco ha infine sottolineato l'impegno del governo verso le energie rinnovabili anche per effetto degli ultimi accadimenti. Accanto a questo, nel corso delle riunioni del Fondo monetario internazionale, un tema emerso in molti momenti è quello del cibo secondo quanto riferito dal ministro dell'Economia. Una conseguenza non programmata ma importante è il fatto che la guerra in Ucraina "sta contribuendo a determinare una carenza di derrate alimentari".

Agli incontri del Fondo Monetario Internazionale ha preso parte anche il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Dalla guerra in Ucraina "c'è indubbiamente una conseguenza per l'economia globale. C'è un peggioramento della situazione economica e finanziaria e le valutazioni del Fmi sono di forte ridimensionamento delle previsioni di crescita dell'ottobre scorso", ha dichiarato Visco in occasione delle riunioni di Washington.