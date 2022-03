Ucraina, borsa Mosca resterà chiusa anche oggi. Rublo resta debole

Mercoledì 2 Marzo 2022, 08:45







(Teleborsa) - La borsa di Mosca resterà chiusa anche oggi, 2 marzo. Lo ha annunciato la Banca centrale russa in un comunicato precisando che saranno consentite solo operazioni in rubli su alcuni derivati. Gli orari di apertura di domani, 3 marzo 2022 (inclusa una potenziale nuova chiusura) saranno annunciati sul sito della Bank of Russia.



A inizio settimana, la governatrice Elvira Nabiullina ha parlato di condizioni per l'economia russa "cambiate radicalmente" ed ha ammesso che le nuove sanzioni occidentali "hanno comportato un notevole aumento del tasso di cambio del rublo e limitato le opportunità per la Russia di utilizzare le sue riserve di oro e valuta estera".



Intanto il rublo resta debole sul dollaro. La valuta russa viene scambiata a 107 sul dollaro contro i 75 trattati prima della guerra in Ucraina.



(Foto: Svetla Bekanova / 123RF)