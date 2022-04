Ucraina, Biden: "Sostenere l'Ucraina in ogni forma. Allo studio nuove sanzioni verso la Russia"

(Teleborsa) - Sostenere l'Ucraina sul fronte umanitario, economico e di sicurezza e proseguire gli sforzi per "imporre gravi costi economici" alla Russia in modo che paghi per le sue azioni. Questi – secondo quanto ha riferito la Casa Bianca – gli impegni ribaditi dai leader mondiali nel corso della videochiamata di oltre un'ora che si è tenuta oggi tra i leader del G7, dell'Ue, della Nato e i presidenti di Polonia e Romania.

Nuove sanzioni contro Mosca, ha detto Biden, potrebbero essere annunciate nei prossimi giorni in coordinamento con i partner. Nel giorno in cui il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha accusato i Paesi occidentali di fare di tutto per far durare le ostilità in Ucraina, il presidente americano ha anche insistito sulla necessità che tutti gli alleati continuino a fornire armi a Kiev per affrontare l'offensiva dei russi nell'est.

"È stata condivisa – riferisce palazzo Chigi – la forte preoccupazione per il prolungarsi delle ostilità in corso e l'esigenza di giungere quanto prima ad un cessate il fuoco per porre fine alle sofferenze della popolazione. I leader hanno confermato l'importanza di uno stretto coordinamento in merito al sostegno all'Ucraina in tutte le sue dimensioni, con particolare riguardo al contributo al bilancio del Paese". Inoltre "ampio consenso è stato espresso sulla necessità di rafforzare la pressione sul Cremlino, anche con l'adozione di ulteriori sanzioni, e di accrescere l'isolamento internazionale di Mosca. È stato ribadito l'impegno comune a diversificare le fonti energetiche riducendo in tal modo la dipendenza dagli approvigionamenti russi".

"Con il presidente Usa e i partner abbiamo discusso un'ulteriore risposta coordinata all'aggressione della Russia contro l'Ucraina e abbiamo discusso la necessità di ulteriori aiuti umanitari, finanziari e militari. L'Ue svilupperà il Fondo di solidarietà dell'Ucraina per il sostegno immediato e la ricostruzione di un'Ucraina democratica" ha commentato su Twitter il presidente del Consiglio Ue Charles Michel.

"Buon incontro con il presidente Usa e i leader per affrontare l'ultima offensiva della Russia nella regione del Donbass, della quale avevamo avvertito. Siamo d'accordo nell'imporre ulteriori costi al Cremlino e continuare il nostro sostegno all'Ucraina. Il presidente Putin deve porre fine alla guerra immediatamente" ha riferito il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.