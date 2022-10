Ucraina, Biden: "Sistemi difesa aerea avanzata a Kiev". Convocato il G7

(Teleborsa) - Ilsi è impegnato con il"a continuare a fornire all'Ucraina il supporto necessario per difendersi, compresi". "Biden – secondo quanto riferisce la Casa Bianca in una nota sulla telefonata intercorsa tra i due leader – ha anche sottolineato il suo continuo impegno con alleati e partner per continuare a imporre costi alla Russia, ritenendo la Russia responsabile dei suoi crimini di guerra e e delle sue atrocità".Nel suo colloquio telefonico con Zelensky, Biden ha condannato glie ha espresso "le sue condoglianze alle famiglie di coloro che sono stati uccisi e feriti in questi attacchi insensati"."Conversazione produttiva con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. La difesa aerea è attualmente la priorità numero uno nella nostra cooperazione in materia di difesa. Abbiamo anche bisogno della leadership degli Stati Uniti con la posizione netta del G7 e con il supporto per la nostra risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite", ha commentato su Twitter ilOggi alle 14 è in programma ilal quale parteciperà anche Zelensky.