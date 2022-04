Ucraina, Biden annuncia invio armi per 800 milioni di dollari

(Teleborsa) - Mentre a Mariupol si combatte la battaglia finale, ii Presidente Usa Joe Biden annuncia la fornitura da 800 milioni di dollari per l'assistenza militare all'Ucraina che include artiglieria ed elicotteri, con l'obiettivo di rafforzare le difese ucraine contro l'intensa offensiva russa in corso nell'est del paese. Biden ha annunciato l'aiuto dopo il colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy per coordinare la consegna dell'assistenza, ultimo di una serie di pacchetti di armi per un valore complessivo, da inizio conflitto, di 2,6 miliardi di dollari.

Se la Russia non riesce a perseguire un accordo di pace, deve lasciare per sempre la comunità internazionale. Lo ha detto nel suo consueto discorso notturno alla nazione, il presidente ucraino Volodymr Zelensky. "O la leadership russa cercherà davvero la pace o, come risultato di questa guerra, la Russia lascerà per sempre la scena internazionale", ha spiegato.

Intanto, dopo settimane di bombardamenti e assedio che hanno stremato la popolazione di Mariupol, ormai ribattezzata "la città martire", il conflitto nel luogo simbolo del dramma ucraino cala sempre più sul terreno, tra scontri a fuoco strada per strada nei meandri arroventati dell'acciaieria Azovstal, il gioiello dell'industria metallurgica della città trasformato nel quartiere generale dei suoi ultimi difensori, i tremila combattenti del battaglione Azov.

La resistenza contrattacca, come a Odessa, da dove in serata sono stati lanciati due missili antinave Neptune che hanno colpito l'incrociatore 'Mosca' della flotta russa del Mar Nero, che trasporta 510 membri dell'equipaggio, provocando "gravissimi danni", secondo il governatore Maksym Marchenko.

Un'operazione dal forte impatto anche simbolico per Kiev, visto che si tratterebbe della stessa nave che aveva preso d'assalto l'Isola dei Serpenti, sequestrando i 'marinai-eroi' che avevano rifiutato la resa. I russi però smentiscono parlando un incendio.

L'offensiva russa punta sul Donbass, dove continua a bombardare e sta raggruppando le forze per tentare la spallata definitiva e prendere il controllo dell'intero territorio delle regioni di Donetsk e Lugansk. E' soprattutto da queste zone che parte della popolazione è già stata "deportata" in Russia, secondo Kiev: oltre mezzo milione di persone, ha denunciato Zelensky, condotte con la forza in regioni remote del Paese, confiscandone documenti e oggetti personali, come i telefoni cellulari, e separando i bambini dai loro genitori per consentire alle famiglie russe di adottarli illegalmente.