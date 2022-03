Ucraina, allarme FMI: "Conseguenze molto serie su economia"

(Teleborsa) - L'FMI lancia un allarme sulle ripercussioni economiche della guerra in Ucraina, affermando che le conseguenze "sono già molto serie" e se il conflitto dovesse registrare una escalation vi sarebbero "danni ancora più devastanti".

"Le sanzioni alla Russia avranno un impatto sostanziale anche sull'economia globale con conseguenze significative anche su altri paesi", sostiene il Fondo Monetario, ricordando che "la crisi sta già creando uno shock avverso sull'inflazione e sulle attività in un contesto già di forte pressione sui prezzi".

"Le autorità monetarie - avverte - dovranno monitorare con attenzione la traslazione dei prezzi internazionali all'inflazione nazionale e calibrare risposte appropriate. Inoltre saranno necessarie misure fiscali a sostegno dei cittadini più deboli per aiutarli di fronte all'aumento dei costi".

L'Ucraina ha già richiesto un finanziamento d'emergenza da 1,4 miliardi di dollari nell'ambito del "Rapid Financing Instrument" che sarà valutato dal FMI "già dalla prossima settimana".

Frattanto, l'agenzia di rating Moody's ha nuovamente tagliato il merito di credito della Russia. Dopo aver già ridotto in settimana il giudizio sul debito pubblico della Russia di sei livelli da Baa3 a B3, il rating sovrano di lungo termine è sceso ancora a Ca, appena un livello sopra il default con outlook negativo. Il rating di breve termine resta Not Prime.



Naturale dunque che le società che gestiscono le carte di credito si siano date alla fuga. La statunitense Visa ha annunciato per prima che sospenderà le attività in Russia. "Una volta completate - spiega la società - tutte le transazioni avviate con carte Visa emesse in Russia non funzioneranno più al di fuori del Paese e tutte le carte Visa emesse da società finanziarie al di fuori della Russia non funzioneranno più all'interno della Federazione Russa". Dopo Visa anche Mastercard ha annunciato la sospensione dei suoi servizi in Russia, chiarendo che "le carte emesse dalle banche russe non saranno più supportate dal sistema Mastercard" e che "le carte Mastercard emesse al di fuori del paese non funzioneranno in Russia".

(Foto: © Andrej Kaprinay, Ing./123RF)