Ucraina, Aiea: situazione insostenibile nella centrale di Zaporizhzhia

(Teleborsa) - L'(Aiea) ritiene urgente applicare misure per prevenire underivante da danni fisici causati da mezzi militari. In un rapporto l'agenzia ha spiegato che ciò può essere ottenuto con l'istituzione immediata di unae si dice pronta ad avviare immediatamente le consultazioni che portino all'istituzione urgente di tale zona.Aiea ha inoltre sottolineato di essere ancora gravemente preoccupata per la situazione: "l'attuale situazione" nella centrale nucleare di Zaporizhzhia "è insostenibile". Glihanno infatti rilevatoin diversi punti dell'impianto, alcuni dei quali vicino agli edifici del reattore e a quello che ospita combustibile nucleare fresco e l'impianto di stoccaggio dei rifiuti radioattivi solidi. Alcuni lavori dierano già stati eseguiti o erano in corso, ma saranno necessari ulteriori lavori per riparare tutti i danni causati.Il team di ispettori che ha visitato la centrale ha anche osservato la, veicoli e attrezzature in vari luoghi, inclusi diversi camion militari al piano terra delle sale turbine di due unità e alcuni parcheggiati sotto il cavalcavia che collega le unità del reattore. Ilche opera nella centrale controllata dai russi, riferisce ancora Aiea, è costantemente sottoposto a forte pressione.Nella giornata di oggi unaè stata sentita dopo le 12 nella città di, nella regione di Zaporizhzhia, dove si trova la centrale nucleare più grande d'Europa. "Alle 12,20 di oggi i residenti di Energodar hanno riferito che una potente esplosione si è sentita in città. Subito dopo la corrente elettrica e l'acqua sono state interrotte contemporaneamente", ha spiegato all'agenzia di stampa ucraina Unian il sindaco. Orlov non ha fornito altri dettagli, aggiungendo solo che al momento sono in corso accertamenti.Ilha affermato che l'esercito ucraino ha sparato usando l'artiglieria per 15 volte nelle ultime 24 ore sulla città.