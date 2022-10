UBS, utile 3° trimestre scende a 1,7 miliardi ma supera attese

(Teleborsa) - Risultati trimestrali in chiaroscuro per la banca svizzera UBS, che ha dovuto fare i conti con lla volatilità dei mercati, in un contesto dominato da una grande incertezza su futuro.Il terzo trimestre si è chiuso con unattribuibile agli azionisti dirispetto ai 2,28 miliardi dello stesso periodo del 2021,dagli analisti. L'EPS di 0,52 dollari si confronta con i 0,63 USD dello stesso periodo dell'anno precedente.Lesono state pari arispetto ai 8,9 miliardi del terzo trimestre 2021 ed. Un dato che sconta un rallentamento delle commissioni e dei ricavi da negoziazione, mentre sono risaliti i ricavi da interessi grazie all'aumento dei tassi operato dalla BCE.UBS ha dichiarato che quest'annodi dollari. A settembre aveva previsto un aumento del dividendo del 10% e riacquisti di azioni superiori al target di 5 miliardi. "Rimaniamo fiduciosi nella nostra capacità di offrire agli azionisti rendimenti di capitale attraenti e sostenibili", ha affermato il Ceo Ralph Hamers.