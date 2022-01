UBS acquisisce Wealthfront per 1,4 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Il colosso bancario svizzero UBS ha raggiunto un accordo per acquisire Wealthfront in una transazione interamente in contanti del valore di 1,4 miliardi di dollari. Wealthfront è una società statunitense attiva nel campo dei robo advisor, ovvero servizi web per la gestione di un portafoglio finanziario che prevedono un intervento umano da moderato a minimo, e con un focus sugli investitori Millennial e Gen Z. Con oltre 27 miliardi di dollari di asset in gestione e oltre 470.000 clienti negli Stati Uniti, la piattaforma di Wealthfront aiuta i clienti a gestire facilmente il proprio patrimonio fornendo accesso a capacità di pianificazione finanziaria, servizi bancari e soluzioni di gestione degli investimenti.

"L'aggiunta delle capacità e della base di clienti di Wealthfront al nostro ecosistema di investimento globale aumenterà notevolmente la nostra capacità di far crescere la nostra attività negli Stati Uniti", ha affermato Ralph Hamers, Group CEO di UBS. Wealthfront diventerà una consociata interamente controllata di UBS e opererà come all'interno di UBS Global Wealth Management Americas. La transazione dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2022.