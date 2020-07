UBI, vertici presenteranno oggi 3 luglio aggiornamento a Piano 2022

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di UBI Banca si riunirà in data odierna per l'approvazione dell'Aggiornamento del Piano Industriale 2022.



E' perciò previsto che, a partire dalle ore 15.00, si tenga una presentazione dell'Aggiornamento del Piano Industriale 2022 alla presenza della Presidente del Consiglio di Amministrazione, Letizia Moratti, e del Consigliere delegato, Victor Massiah, che sarà seguita da una sessione di Q&A dedicata ad analisti e investitori e da una Conferenza Stampa.



L'evento tratterà anche del "comunicato dell'emittente" relativo all'offerta pubblica di scambio lanciata da Intesa Sanpaolo sulle azioni di UBI Banca. La partecipazione all'evento quindi, per motivi di legge, è aperta solo a coloro che non siano residenti in Stati che pongono restrizioni quanto allo svolgimento dell'offerta medesima. © RIPRODUZIONE RISERVATA