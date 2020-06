UBI, trattative Intesa-BPER su revisione accordo cessione filiali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Tornano in auge leper trovare la quadra sulleper soddisfare i rilievi del'antitrust all'OPS lanciata da Ca' de Sass sulla banca guidata da Victor Massiah. La soluzione dovrà essere trovata inderogabilmente, data in cui bisognerà presentare documenti e memorie all'Authority per la concorrenza.Ilsi è riunito oggi, assistito da Bofa Merrill Lynch, pere deliberare successivamente una modifica all'accordo con Intesa Sanpaolo, che a sua volta è assistita da Mediobanca.Le due banche avevano inizialmente stipulato un abcordo per la cessione di, ma l'Antitrust ha questo delleall'intesa, perin alcune realtà locali, in particolare Marche, Abruzzo, Molise e Calabria. Il nuovo accordo dovrebbe anche essere esteso, comprendendo(circa il 15% di masse in più).Bper e Intesa sono convinte che questo nuovo accordo supererà i rilievi, anche perché per la delibera della cessione di filiali basterà avere il controllo dle CdA, garantito dal 50% più una azione cui è condizionata l'OPS stessa.