UBI, soci nominano CdA e Comitato Controllo Gestione per triennio al 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Assemblea di UBI, con il voto favorevole del socio Intesa Sanpaolo - titolare della totalità del capitale con diritto di voto - ha nominato, per il triennio 2020/2021/2022, i seguenti, di cui 5 anche membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione.Tutti i Consiglieri sono tratti dall'unica lista di 15 candidati, depositata in data 18 settembre 2020 dal socio Intesa Sanpaolo. Risultano, inoltre, eletti: Paolo Maria Vittorio Grandi, Presidente del Consiglio di Amministrazione; Bruno Picca, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; Luigi Arturo Bianchi, Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.di UBI Banca assegnato a Deloitte & Touche per il novennio 2012-2020. L'Assemblea ha quindi conferito l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2020-2028 alla società KPMG.