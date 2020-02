UBI, soci Car: OPS Intesa ostile e inaccettabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I soci deldi riferimento di UBI Banca, che, non escludono di proporre l'aumento della propria quota per reagire all'OPS di Intesa Sanpaolo. E' una delle ipotesi emerse durante la riunione svoltasi in mattinata a Bergamo, al termine della qualecon il 5,95%, ha definitolanciata da Intesa.- sottolineano i soci del Car nella nota diffusa al termine dell'incontro a Bergamo - ", ben gestita per competenze, risorse umane, competitiva e riconosciuta sul mercato di riferimento, realtà centrale per il sistema socio-economico del Paese".con i suoi territori di riferimento e si sono impegnati in un progetto di medio e lungo periodo".