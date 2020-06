(Teleborsa) - Patto di Brescia riunito per analizzare l'offerta pubblica di scambio lanciata da Intesa Sanpaolo su UBI Banca.



La riunione del patto di sindacato degli azionisti bresciani, che raccoglie circa l'8% del capitale dell'istituto, doveva tenersi mesi fa ma era stata rinviata per l'emergenza Covid-19.



Secondo alcune fonti, l'incontro si sta svolgendo in un clima "lineare e di coesione": si tratta di una riunione "interlocutoria e non decisiva", precisano ancora le fonti, secondo cui non si avranno decisioni prima che si esprima il cda di UBI, atteso per venerdì 3 luglio.



Ogni decisione, quindi, arriverà tra non "meno di una settimana". © RIPRODUZIONE RISERVATA