UBI, rafforza l'Investment Banking: nasce la direzione Global Markets

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Con le prime due emissioni di certificati Equity Protection del 20 novembre, dedicate alla clientela Retail e Top Private, UBI Banca ha inaugurato la direzione "Global Markets", che permetterà all'istituto di credito didedicati alla gestione dei rischi sui mercati finanziari.Tra le attività affidate al nuovo team rientrano, per esempio, la strutturazione, il pricing e l'operatività sul mercato secondario per i certificates rivolti alla clientela Retail e Private oltre a operazioni di market making su equity e fixed income, compresi i titoli di Stato. Inoltre,e darà supporto all'attività di Corporate Finance nella distribuzione di operazioni equity e debt capital markets con una forza vendita che vanta un'ampia copertura di investitori."L'emissione dei primi due certificates rappresenta il: diventare un punto di riferimento in ambito Capital Markets" - afferma. "Sviluppo e rafforzamento della forza sales, incremento dell'attività di Market Making, insieme a sostanziosi investimenti IT per assicurare ai clienti il necessario livello di servizio,"."La creazione dei Global Markets rappresenta unache ha sviluppato nel corso degli ultimi due anni nuove aree di business- dichiara. Con i nuovi strumenti opereremo sui mercati finanziari in segmenti di grande interesse per la clientela Private e Retail, garantendo le soluzioni più adatte in termini di trasparenza e di remunerazione del capitale".