Ubi, Patto dei Mille boccia Ops lanciata da Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Anche il, che raccoglie i soci bergamaschi di Ubi per una, boccia lIl, in attesa di convocare l'assemblea ha fatto sapere di aver "valutato negativamente l'offerta pubblica di scambio lanciata da Intesa Sanpaolo" in quanto "e non considera adeguatamente le sue prospettive reddituali".Il Comitato direttivo ha ritenuto, pertanto, che l'operazione proposta non tuteli adeguatamente gli interessi dei soci di Ubi. Sotto il profilo industriale, il Comitato ha inoltre rilevato che, definito il vero punto di forza di un istituto di credito, nonché sul "ruolo centrale di Ubi quale storica banca del territorio", anche alla luce dell'ipotizzata cessione di sportelli bancari a un altro istituto. Considerazioni che si basano sulle informazioni disponibili allo stato attuale, non essendo ancora stato presentato da Banca Intesa il prospetto informativo alla Consob.Nonostante la valutazione negativa fatta dai soci bergamaschi, in seguito al lancio dell'Ops da parte di Intesa SanpaoloIlriflette, secondo l'agenzia di rating, "l'accresciuta probabilità che Ubi diventi parte di un gruppo più forte e possa perciò beneficiare del supporto istituzionale di Intesa, che ha un rating più alto, come suo principale azionista in caso di bisogno".