© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Ceo di Intesa Sanpaolo,, rispondendo in conference call ad una domanda sullI, ha precisato che "l'operazione non poteva essere svolta che in questo modo, perché l'azionariato di UBI era troppo frammentato"., ha spiegato il numero uno di Intesa, affermando che la", così come l'ipotesi di dover fare uned oggi, alla luce dei risultati della banca, appare "che ci sia risultato migliore di quello che avevamo immaginato all'inizio".A proposito dei rapporti con il management di UBI, Messina ha sottolineato "non ho fatto mai commenti negativi sul management di UBI, ho sempre mantenuto una visione serena e positiva sulle risultanze dell'operazione."Questa - ha aggiunto - è, completamentee non di tipo relazionale fra gruppi di soci".