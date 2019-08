© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In questo semestre le dimensioni più importanti sono "nettamente migliorate" in particolare il, una soglia importante che ci colloca tra le banche italiane con una buona solidità. Così il, commentando il risultati del primo semestre 2019 durante la conference call con gli analisti.Altro aspetto che dimostra solidità è la. Voglio sottolineare - ha detto Massiah - che non è affatto "ovvio" diminuire allo stesso tempo le dimensioni di non performing e salire nel capitale. Ciò vuol dire cheIl Top manager - rispondendo alle domande degli analisti - ha annunciato che per il njuovo piano d'impresa di UBI "stiamo lavorando veramente con grande lena e". "Io - ha aggiunto -che potrebbero incidere, come ad esempio la finanziaria, lo spread e la guerra dei dazi. Noi lavoriamo molto di buona lena però vi dico anche che lo pubblicheremo non dico in un contesto di certezza, che non c'è mai, ma almeno di minima incertezza".Ad una domanda sulha risposto "è evidente che" se si riesce a portare a casa l'operazione. "Non credo e spero che noi avremo ulteriori impatti anche se, considerato che la famiglia Malacalza non ha ancora dato indicazioni su cosa farà".in occasione della prima asta della nuova tornata diche si terrà a settembre. Attenderemo fino all'ultimo secondo e. Potremo anche essere attendisti, anche perché ci sarà un'asta ogni tre mesi", ha detto ancora Massiah.