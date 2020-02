Intesa, quattro direzioni territoriali per convincere i soci Ubi

Ultimo aggiornamento: 22:39

La partita di Intesa su Ubi Banca resta tutta da giocare. Mentre Cà de Sass è al lavoro per consegnare l'offerta - anche alle autorità - entro il 7 marzo, il gruppo guidato da Victor Massiah studia le contromosse con Credit Suisse, chiamata come advisor per valutare tanto l'ops quanto le eventuali alternative. Intesa Sanpaolo invece mette sul tavolo la carta del radicamento sul territorio: nel suo piano di integrazione si prevede - secondo indiscrezioni riferite dall'agenzi Ansa - la creazione di quattro nuove direzioni regionali a Bergamo, Brescia, Cuneo e Bari, ciascuna con grande autonomia, risorse e una rete di circa 300-400 filiali.Dopo il secco no arrivato dal Car, il patto di consultazione che coagula il 18% del capitale di Ubi, un altro passaggio cruciale sarà la riunione, lunedì, del Sindacato azionisti a cui aderiscono i soci storici bresciani (8,4% del capitale) -inclusa la famiglia del presidente emerito di Intesa, Giovanni Bazoli - e il Patto dei Mille (1,6%), che raccoglie una piccola rappresentanza di soci bergamaschi.Alle preoccupazione dei soci di Ubi che vedono «sparire una banca storica», Intesa Sanpaolo risponde con una serie di misure previste nel piano di integrazione. Cà de Sass, infatti, prevede l'incremento di erogazione di nuovo credito per oltre 10 miliardi l'anno nei confronti dei territori delle quattro direzioni regionali con un'autonomia di delibera a favore della clientela più tipica, quella delle famiglie e delle Pmi. Per le quattro nuove direzioni regionali si punta a collocare le «migliori capacità manageriali di Ubi». È confermata la volontà di collocare a Bergamo, Brescia e Cuneo le attività della Banca d'Impatto, rivolte in particolare al sociale.Le probabilità che «l'Opa di Intesa Sanpaolo» raggiunga il 67% sono abbastanza limitate ma è ragionevole che la banca «raccogliendo adesioni del 50%, accetti lo scambio», scrivono in un report gli analisti di Equita «nel caso, molto probabile, che anche il Sindacato Azionisti respingesse l'offerta, si coagulerebbe un nocciolo di azionisti vicino al 30% che renderebbe più difficile l'integrazione». In tal caso Ubi «non potrebbe essere fusa» all'interno di Intesa, non disponendo Cà de Sass' dei due terzi del capitale necessario per l'approvazione della fusione in assemblea straordinaria.Le strade per Ubi però non sono molte e quelle disponibili non prive di incognite. Mentre si registra il mancato interesse di Bnp Paribas, tra gli analisti c'è chi resta convinto che, per difendersi dalle avance di Intesa, Ubi possa giocare la carta di Mps, che però sembra destinata a una cessione a più acquirenti. D'altro canto Massiah, ancora lunedì scorso, condizionava ogni operazione di fusione alla «creazione di valore» e alla «semplicità di governance», elementi che presuppongono, nel caso del Monte, una profondo pulizia dagli npl e una sterilizzazione dei rischi legali perché possa presentarsi appetibile. Altra opzione potrebbe essere quella di Banco Bpm, anche se il ceo Giuseppe Castagna si è già tirato fuori da un possibile risiko.L'agenzia di rating Moody's intanto ha posto in revisione per "possibile upgrade" tutti i principali rating a lungo termine di Ubi. Lo rende noto l'agenzia in una nota.