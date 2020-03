UBI, Fitch conferma rating in watch positivo

(Teleborsa) - L'agenzia Fitch ha confermato tutti i rating di UBI Banca (Long-term Issuer Default Rating, Viability Rating, rating sui depositi e sul debito) in Rating Watch Positivo.



Lo fa sapere la stessa banca guidata da Victor Massiah aggiungendo che l'agenzia ha inoltre risolto i rating degli strumenti che erano stati posti, a seguito di recente modifica della metodologia di rating, "Under Criteria Observation".



I nuovi rating attribuiti agli strumenti di UBI Banca, per i quali è stato mantenuto il Rating Watch Positivo, sono i seguenti: Senior Non-Preferred debt rating: BB+. Subordinated tier 2 debt rating: BB