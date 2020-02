UBI, domani CdA su offerta Intesa Sanpaolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di UBI si riunirà domani, 19 febbraio, per discutere l'offerta pubblica di scambio annunciata oggi da Intesa Sanpaolo. E' quanto si apprende da fonti finanziarie.Per, l'offerta su UBI è "un'". "L'offerta non è amichevole nel senso tecnico del termine, ma non c'era modo di fare questa operazione in modo diverso" - ha spiegato il top manager - auspicando una risposta positiva del management di UBI e mettendo in luce le qualità del CEO Victor Massiah e della Presidente Letizia Moratti, sempre attenti ai temi ESG.La scelta - ha detto - è caduta su UBI perché "". Poi ha aggiunto che il rischio di esecuzione dell'operazione è "basso" e che i modelli di business e valori condivisi faciliteranno l'integrazione, e l'operazione "non avrà alcun costo per gli azionisti".Un messaggio al management di UBI, guidato da, che ora dovrà dare la sua risposta: "Il mio approccio è positivo sul management, sui soci e su tutte le persone che lavorano in UBI" - ha affermato Messina - "questa è la mia proposta" e "insieme siamo più forti".