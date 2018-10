UBI dice addio al modello di governance dualistico e opta per il monistico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Riflettori puntati su UBI Banca. Ha preso il via alla Fiera Bergamo l'assemblea degli azionisti del gruppo bancario. I soci rappresentati (in proprio e per delega) sono circa il 43,5% del capitale.L'assemblea straordinaria di UBI ha approvato a stragrande maggioranza l', con il passaggio all'adozione del modello monistico.(pari al 43,5% del capitale totale).Il nuovo sistema di governance prevede l'accentramento dellae dellain un unico organo, il, che sarà composto da 15 membri, di cui 5 saranno componenti del comitato di controllo sulla gestione.L'amministratore delegato dell'istituto bancario,in assemblea ha dichiarato: "Leggo e sento dire che il titolo UBI va malissimo. Il titolo va male come va male la Borsa. Negli ultimi 12 mesi UBI è la banca che è andata meno peggio tra le 5 maggiori banche italiane".