UBI Banca, utile netto vola al top di dieci anni

(Teleborsa) - Profitti al top degli ultimi dieci anni e crediti deteriorati in calo per UBI Banca. I primi nove mesi di esercizio si sono conclusi con unrispetto ai 167,3 milioni messi a bilancio nello stesso periodo dell'anno precedente. Si tratta delLaavanza a 192,7 miliardi di euro rispetto ai 190,9 miliardi dello scorso anno mentre isi sonodi euro rispetto al 30 giugno 2018 e di 1,9 miliardi milioni rispetto all'1.1.2018 a seguito della vendita delle sofferenze cartolarizzate e dell'attività di recupero, spiega l'Istituto di credito.A livello patrimoniale, al 30 settembre 2018 il, invariato rispetto a giugno 2018, nonostante l'impatto dell'ulteriore allargamento degli spread sulla riserva di valutazione dei titoli in portafoglio. Da rilevare che UBI Banca ha superato gli stress test dell'EBA pubblicati lo scorso 2 novembre.Quanto alla "prevedibile evoluzione della gestione", il Gruppo bancario fa sapere che "data la situazione di incertezza sui mercati, l'evoluzione del margine di interesse nell'ultimo trimestre del 2018 dipenderà dall'esito della politica di repricing degli impieghi alla clientela e dall'evoluzione del costo del funding a medio-lungo termine".UBI prevede inoltre che lebeneficino dellaIndustriale("si prevede di mantenere il trend di riduzione del costo del credito rispetto al 2017", si legge nel comunicato che accompagna i conti).Confermata infine la