UBI Banca su di giri a Piazza Affari

(Teleborsa) - Banche in bella mostra nella giornata borsistica odierna, grazie al bazooka di Mario Draghi. Ieri, 12 settembre 2019, il presidente della Banca Centrale Europea ha annunciato nuove misure di stimolo all'economia prima di lasciare la poltrona a Christine Lagarde.



A Piazza Affari il comparto guadagna il 2,69%, con Unicredit, UBI e Fineco in pole position: queste tre società stanno mettendo a segno ognuna un balzo di oltre il 3%.

In particolare UBI Banca sta registrando un progresso del 3,27%, con una performance mensile positiva del 23% circa.







