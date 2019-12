UBI Banca sigla accordo collaborazione con Plug & Play per sviluppo fintech

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, primo acceleratore internazionale di startup con sede nella Silicon Valley, con l'obiettivo di gestire il progresso digitale e individuare i potenziali progetti innovativi nel campo dei servizi finanziari ().Grazie a questa collaborazione il Gruppo UBI avrà la, su un panorama globale, i principaliin atto, sulla base dei qualie valutare l'apertura di. Grazie a questa nuova partnership, la banca avrà anche la possibilità di partecipare alle attività organizzate dall'hub Plug & Play di Francoforte, il principale polo aziendale europeo per il fintech.ed è sbarcato in Italia in primavera, dapprima nel settore Food and Beverage, ma si sta espandendo anche nel settore del fintech."L'accordo con Plug & Play è strategico per gestire il costante progresso digitale e individuare i potenziali progetti che andranno a concretizzarsi in nuovi servizi finanziari da offrire ai nostri clienti", spiega, Chief Information Officer di UBI Banca e Direttore Generale di UBI Sistemi e Servizi,k che guarda al fintech non come un competitor della banca tradizionale, bensì come opportunità di crescita."Le grandi aziende che vogliono essere al passo con le continue innovazioni digitali, in particolare nel mondo fintech, devono avere oggi una collaborazione diretta con le startup", afferma, Managing Partner di Plug and Play Italy, aggiungendo che "lavorare in maniera diretta con le startup permette alle grandi banche di rispondere velocemente ai nuovi trend".