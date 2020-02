UBI Banca, S&P pone rating in Watch positivo dopo offerta Intesa

(Teleborsa) - L'agenzia di rating S&P ha posto il merito di credito di UBI Banca in "CreditWatch positive" per effetto dell'Offerta pubblica di scambio promossa da Intesa Sanpaolo.



La decisione di rivedere i rating di UBI (BBB-/A-3) è stata assunta in considerazione del giudizio positivo sull'operazione, che lancerà il nuovo gruppo nel panorama delle banche europee, accrescendo la sua posizione competitiva. Giudicati limitati i rischi da integrazione e neutrale il giudizio sulla qualità degli asset.



La decisione finale sarà assunta da S&P a transazione conclusa. In caso di esito positivo, l'agenzia aumenterà il rating di UBI di un gradino (one notch).



S&P ha poi confermato il rating di Intesa Sanpaolo (BBB/A-2), ricordando che l'outloook negativo sul rating ha a che vedere solamente con la posizione del rating sovrano dell'Italia. © RIPRODUZIONE RISERVATA