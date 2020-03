UBI Banca, S&P Global Rating conferma credit watch positivo

(Teleborsa) - L'agenzia S&P Global Ratings ha confermato tutti i rating di UBI Banca in Credit Watch Positivo, vale a dire che li ha mantenuti sotto revisione per un possibile aumento.



La conferma arriva alla luce della diffusione dell'epidemia da Covid-19, che ha duramente colpito l'Italia, che non modifica la situazione dell'Istituto di credito mentre è in corso l'OPS lanciata da Intesa Sanpaolo.



Su tale offerta, infatti, l'agenzia di rating statunitense, si era espressa favorevolmente, annunciando appunto una review positiva dei rating di UBI. © RIPRODUZIONE RISERVATA