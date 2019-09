UBI Banca rimborsa anticipatamente 1,5 miliardi di TLTRO2

(Teleborsa) - UBI Banca rimborsa la BCE. Il gruppo bancario italiano nato dalla fusione fra Banche Popolari Unite e Banca Lombarda, informa di aver provveduto, con valuta odierna (25 settembre 2019), al rimborso anticipato di 1,5 miliardi di euro di TLTRO2, a valere sui 10 miliardi nominali attualmente in essere con scadenza 24 giugno 2020. Conseguentemente l'esposizione complessiva residua al TLTRO2 ammonta attualmente a 11 miliardi, comprensiva dei 2,5 miliardi nominali in scadenza il 24 marzo 2021.



Tale rimborso è stato reso possibile dalla velocità di implementazione del Piano di Funding, volto anche a sostituire progressivamente nel tempo, con emissioni di mercato, i finanziamenti straordinari BCE.



UBI Banca non ha partecipato alla prima operazione TLTRO3 che ha avuto luogo nel corrente mese di settembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA