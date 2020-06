UBI Banca perfeziona operazioni immobiliari per progetto MG22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha annunciato di aver perfezionato le operazioni immobiliari con Coima SGR e alcuni investitori istituzionali per la realizzazione del, il piano di riorganizzazione logistico-organizzativa del Gruppo UBI su Milano.In particolare, UBI ha acquistato da un investitore istituzionale internazionale la- gestito da Coima Sgr - e provvederà a supportare il completamento della costruzione, atteso entro il 2021.Il Gruppo ha poi ceduto 7 immobili di proprietà, tutti su Milano, e allo stesso tempo, ha stipulato contratti di locazione degli immobili ceduti per consentire la loro occupazione fino al trasferimento in MG22.Dalla vendita degli immobili UBI realizzerà una plusvalenza lorda finale di circa Euro 54 milioni, che verrà in parte (circa il 30%) contabilizzata nei risultati del 2trim2020 e in parte in quelli del 3trim2020, in coerenza con le tempistiche di perfezionamento dei rogiti.Con la cessione di parte delle quote del Fondo Immobiliare Porta Nuova Gioia ad investitori istituzionali, prevista al completamento di MG22, e il contenimento dei costi operativi della nuova sede rispetto alle location attuali, il Gruppo prevede un risparmio di circa 5 milioni di euro annui.Il progetto MG22 prevede di accentrare gli spazi utilizzati a Milano di oltre il 36%, con un immobile ideato per la piena sostenibilità ambientale che viene confermata anche con la cessione dei 7 immobili che saranno oggetto di importanti progetti di riqualificazione.