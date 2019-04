UBI Banca, nuovo bond solidale per sostenere centro ospedaliero in Zambia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con una nuova iniziativa dedicata alle popolazioni più povere del Sud Africa. La banca annuncia l'emissione di un nuovodenominato "UBI Comunità per l'Arcidiocesi di Milano", per un ammontare complessivo di, finalizzato a ridurre il tasso di mortalità adulta e infantile nelI proventi del bond solidale saranno devoluti allper il progetto ", fondato nel 1964 e di proprietà della Diocesi di Monze. Il centro ha avuto un grande sviluppo in questi cinquant'anni, essendosi evoluto da piccolo centro di salute rurale a importante presidio sanitario per migliaia di persone, in un contesto di grande povertà. Popolano il Distretto di Chirundu, ma l'ospedale ha una causa della precaria situazione dei servizi sanitari nei distretti limitrofi e in Zimbawe."Lo Zambia è un paese dell'Africa Sub-Sahariana con una superficie pari a due volte e mezza quella dell'Italia e una popolazione di circa 13 milioni di abitanti", ha spiegatodi UBI Banca, affermando che in questa situazione, laddove non vi sono ospedali statali, "si è sviluppata un'efficace rete di strutture private o missionarie per far fronte alle numerose malattie che affliggono questa regione" (tubercolosi, HIV, malnutrizione infantile).Ilall'Arcidiocesii di Milano, a titolo di liberalità, per sostenere il progetto "Mtendere Mission Hospital",in caso di sottoscrizione dell'intero ammontare nominale delle obbligazioni oggetto dell'offerta. Le obbligazioni, emesse da UBI Banca, hanno un taglio minimo di sottoscrizione pari a, duratai, cedola semestrale,il primo anno (0,592% netto annuo), 1% il secondo anno (0,740% netto annuo) e 1,20% il terzo anno (0,888% netto annuo). Possono essere sottoscritte dal 24 aprile 2019 al 29 maggio 2019, salvo chiusura anticipata dell'offerta.L'Arcidiocesi di Milano ha calcolato iderivanti dal lancio del Social Bond di UBI in"Il Social Bond di UBI va nella direzione di fare del bene – ha voluto spiegare Letizia Moratti - di essere solidali con coscienza e concretezza per sostenere questa opera immensa portata avanti dalla Arcidiocesi di Milano. Questa iniziativa è una missione anche per UBI Banca e questo viaggio è solo un inizio per creare le migliori condizioni sanitarie in Zambia"."La Chiesa ambrosiana ha molto dato e molto ricevuto dalla collaborazione con la Chiesa di Monze, avviata da oltre 50 anni: abbiamo imparato ad essere Chiesa dalle genti oltre che essere Chiesa tra la gente e Chiesa per la gente", ha affermatosul fronte della solidarietà e della finanzia etica, avendo già emesso, per un controvalore complessivo che supera il miliardo di euro. Emissioni che hanno reso possibile la devoluzione di contributi a titolo di liberalità per oltre 5 milioni di euro e l'erogazione di finanziamenti agevolati per oltre 21 milioni di euro.