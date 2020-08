(Teleborsa) - La semestrale pubblicata oggi da UBI Banca è "l'ultima stand alone. Da qui in avanti ci sarà un nuovo azionista". Lo ha ricordato l'Ad Victor Massiah, in conference call, tracciando un bilancio degli oltre 18 anni di gestione della banca.



Massiah ha affermato che i numeri del periodo sono coerenti con la previsione del Piano aggiornato, che "apriva ad un monte dividendi per gli azionisti superiore al piano originario". © RIPRODUZIONE RISERVATA