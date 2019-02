© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. In una videointervista di commento al bilancio del 2018 il Chief Executive Officer dell'Istituto di credito,, ha spiegato che considerato il nuovo scenario macro è consigliabile che il futuro nuovo Consiglio di Amministrazione di UBI Banca vari un nuovo piano industriale. "Scade il triennio di mandato dei due Consigli, adottiamo il sistema monistico come già approvato nell'Assemblea di ottobre. Ci sarà un unico Consiglio, sarà conseguentemente diverso da quelli attuali e questo sarà un elemento importante che, combinato con il differente scenario che si è creato per il 2019, tassi ancora negativi e spread che è il doppio di quello che era stato previsto nel piano industriale attuale, ci porta a consigliare, a" ha dichiarato."A mio avviso - ha proseguito il top manager - questo piano industriale, che, puòperché scade a fine del 2020, con uno scenario di tassi e di spread diverso, con uno scenario di crescita purtroppo in questo momento diverso, ma che allo stesso tempo può portare dentro, nel piano, le lezioni apprese, ulteriori, che abbiamo compreso in questi anni e che mi portano comunque a essere ottimista".