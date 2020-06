UBI Banca finanzia progetti social housing del Fondo A.S.C.I. in Umbria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -annuncia uni di euro a favore del- Abitare Sostenibile Centro Italia per sostenere quattro iniziative immobiliari dlocalizzate inL'operazione, a favore delimmobiliare con finalità sociali gestito da, consentirà di rispondere alle necessità abitative grazie alla realizzazione di alloggi che, nella maggior parte dei casi, verranno locati a canoni calmierati rispetto al libero mercato.Il Fondo A.S.C.I. è attualmente partecipato per il 70%dal(FIA) gestito da(Gruppo CDP). Il Fondo conta su unacomplessiva di oltre, messa a disposizione da CDP, Ministero Infrastrutture e Trasporti, banche, assicurazioni ed enti previdenziali, con l'obiettivo di realizzare a regimein residenze universitarie e temporanee. Gli altri principali partners di A.S.C.I. sono le fondazioni locali di origine bancaria, tra cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e quella di Foligno, la finanziaria regionale Gepafin, nonché operatori immobiliari privati e cooperatori locali.L'operazione finanziata da UBI consentirà di realizzare complessivamentecon quattro Progetti in altrettante località:, Ex Manifattura Tabacchi (Perugia) per circa 28.500mq di rigenerazione del vecchio tabacchificio ad uso residenziale (211 appartamenti e 19 unità commerciali e uffici);(Perugia) per circa 27.000mq (123 unità immobiliari;(Foligno) per circa 7.000mq di rigenerazione del vecchio presidio ospedaliero "San Giovanni Battista" verso un uso abitativo (60 appartamenti e 5 unità commerciali);per 5.300mq (52 unità immobiliari e 1 unità ad uso commerciale.Nell'ambito dell'iniziativa UBI Banca, grazie alla collaborazione tra le divisioni Corporate & Investment Banking e UBI Comunità, ha strutturato con il Fondo un'operazione diche prevede l'inserimento di unnella forma "Payment for Success" al raggiungimento di determinati obiettivi prestabiliti."L'operazione consente di rispondere a specifiche necessità di un territorio e di una comunità in cui la banca è fortemente radicata", spiega, Co-head Finanza Strutturata di UBI Banca, ricordando che il finanziamento di una iniziativa con un forte impatto sociale è in linea con la strategia di sostenibilità economica."Si tratta di una grande operazione di sviluppo su scala regionale, dall'importante valenza sociale", ha sottolineato, Amministratore Delegato di Prelios SGR.