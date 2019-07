UBI Banca finanzia due nuovi ecografi per il Policlinico di Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Gli strumenti, entrambi di ultima generazione, sono già in funzione e aiuteranno il delicato lavoro degli specialisti nei rispettivi reparti.consentirà, in particolare, di ampliare le possibilità diagnostiche e di prevenzione per le patologie della mammella, prima su tutte il tumore del seno, mentreverrà utilizzato sia a fini di ricerca scientifica, sia per il monitoraggio dei pazienti nel follow up del trapianto."Supportiamo il lavoro altamente specializzato di un polo di eccellenza come l'Ospedale Policlinico, che è un punto di riferimento in ambito sanitario non solo per i cittadini di Milano ma della più ampia area metropolitana, perché la riteniamo una modalità efficace di contribuire al benessere della comunità in cui la Banca opera" ha dichiarato"Questi due nuovi ecografi sono l'ennesima testimonianza della proficua collaborazione pubblico-privato, a tutto vantaggio dei cittadini e dei nostri pazienti. Non a caso questi dispositivi sono stati dedicati a due aree in cui siamo fortemente competitivi, con una casistica che ci pone come sicuro riferimento a livello nazionale. Il nostro obiettivo è da sempre quello di mettere i nostri professionisti nelle condizioni di poter fare diagnosi sempre più precise, e di poter avviare percorsi di cura a misura di persona. Anche le nuove strumentazioni che inauguriamo oggi vanno senza dubbio in questa direzione" è stato il commento di