(Teleborsa) - "Favole e fiabe per educare all'uso responsabile del denaro. L'educazione finanziaria dei bambini in un'economia che cambia". È racchiuso nel titolo l'obiettivo del, dedicato ai bambini, agli insegnanti delle scuole primarie, ai formatori e alle famiglie, realizzato da(Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio) e promosso daUno strumento – spiega UBI Banca in una nota –, nato dalla collaborazione di diversi enti quali il, pensato per accompagnare con favole ed esercizi la riflessione dei più piccoli sui temi dell'economia, della sostenibilità e della solidarietà. UBI Banca distribuirà il nuovo e-book alle scuole, come ausilio nella didattica a distanza, alle famiglie Clienti e ai colleghi, e dal prossimo 28 maggio lo renderà disponibile sempre gratuitamente per tutti anche sul proprio sito."Le favole e le fiabe di questo volume, attraverso la fantasia e l'afflato morale di cui sono portatrici, riescono a parlarci, a più livelli, delle nostre priorità nel tempo presente: la coesione sociale, la sostenibilità, lo sviluppo economico equo e inclusivo di tutti gli esseri umani, il rispetto per l'ambiente – si legge nella prefazione del libro, firmata da–. Questo volume è un mezzo per arricchirci e rafforzarci come persone e come cittadini, per essere sempre più coesi e partecipi di uno sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile".L'impegno di UBI nel campo dell'educazione finanziaria – gestitodivisione strategica della Banca – nel corso dell'anno scolastico 2018-2019 ha coinvolto. Tra i progetti più recenti, iriservati ai Clienti della banca, i programmi didattici "a domicilio", e i contest che UBI Banca propone ai giovani studenti delle scuole secondarie di secondo grado sui temi della cittadinanza responsabile. I prossimi appuntamenti Live prima della chiusura dell'anno scolastico – annuncia UBI –saranno dedicati agli studenti delle scuole superiori in diverse regioni d'Italia e alle scuole milanesi primarie e secondarie aderenti al