UBI Banca, emissione Green Bond su mercato istituzionale è stata un successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - UBI Banca ha collocato con successo la prima emissione di(Senior Preferred) sul mercato istituzionale per un importo benchmark di 500 milioni di euro a 5 anni, perseguendo la strategia aziendale sempre più inclusiva di temi diL'emissione andrà a rifinanziare un portafoglio selezionato di project finance (0,5 miliardi di euro su un totale di 1,3 miliardi) nei settori delle energie rinnovabili, focalizzato essenzialmente (86%) su energia solare ed eolica.. Ciò ha consentito di ridurre lo spread dal livello inizialmente annunciato a mid-swap +170/175 punti base, al livello finale di 150 punti base sopra il tasso mid-swap a 5 anni., principalmente originata da Francia (35%), Germania/Austria (13%), Paesi Nordici (12%), UK/Irlanda (6%) e Spagna/Portogallo (5%).con una significativa componente rappresentata da fondi con mandati ESG/Green.Il prezzo di emissione dell'obbligazione è pari al 99,79%. La cedola fissa dell'1,5% sarà riconosciuta in via posticipata il 10 aprile di ogni anno a partire dal 2020.L'obbligazione, riservata agli investitori istituzionali, sarà quotata alla Borsa irlandese.I rating attesi dell'obbligazione sono i seguenti: Baa3 (Moody's), BBB- (S&P), BBB- (Fitch), BBB (DBRS).