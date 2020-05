UBI Banca e FEduF tornano sull'educazione finanziaria dei giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Oltredalle regioni di Lazio, Toscana e Umbria partecipano online oggi al", realizzato dae ideato da TAXI 1729, per presentare ai ragazzi il meccanismo delle scelte, in particolare quelle economiche, strettamente correlato allaalla luce dell'economia comportamentale.L'impellente necessità di queste iniziative è ancora una volta confermata dal recente(Programme for International Student Assessment) promosso dall'(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) che boccia ancora una volta gli studenti italiani, indicando unae comprensione dei rischi finanziari eper prendere decisioni efficaci nella vita di tutti i giorni. I nostri studenti sono sotto la media e la percentuale di studentipiù difficili è meno della metà di quella registrata a livello medio OCSE (contro 10,5%). La cosa ancor più preoccupante è, però, che circa ilminime necessarie per poter prendere decisioni finanziarie responsabili e ben informate."L'attività di UBI Banca in favore dell'educazione finanziaria non si ferma e, complice la particolare situazione attuale, si trasforma e arricchisce di nuove iniziative fruibili e condivisibili online", sottolinea Cristian Fumagalli, Responsabile Macro Area Territoriale Lazio, Toscana e Umbria di UBI Banca, ricordando che l'obiettivo dell'iniziativa è proprio quello di "proseguire il percorso di sensibilizzazione nei confronti dell'educazione finanziaria in cui UBI Banca è impegnata da tempo, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio, con un linguaggio rinnovato, dinamico e accattivante, e portando i nuovi format divulgativi online direttamente nelle case dei cittadini".L'impegno di UBI Banca nel campo dell'educazione finanziaria si concretizza attraverso UBI Comunità, che nel corso dell'anno scolastico 2018-2019 ha coinvolto più di 17.000 studenti a livello nazionale."Dalla fotografia scattata dal report PISA si nota anche un forte divario sulle competenze economiche tra Nord e Sud", sottolinea, Direttore Generale della FEduF.